Denver Nagetsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 130:124, a najbolji pojedinac meča, kao po običaju, bio je Nikola Jokić.

Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.

Odigrao je Jokić sjajan meč, totalno je dominirao, a kada on upali u MVP mod i podrži ga bar neko od saigrača - pobeda Denvera se ne dovodi u pitanje.

Ovog puta Jokića su podržali Kris Braun sa 21, odnosno Eron Gordon sa 20 poena, a solidan je bio i Džamal Marej koji je ubacio 15.

Sa druge strane, kod Kingsa su bolji od ostalih bili Rasel Vestbruk sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija, Demar Derozan je ubacio 19, a Denis Šruder 18.

Već od starta meča videlo se da će Denver ići na pobedu, te su Nagetsi prvu deonicu dobili sa 39:30.

Na poluvreme su takođe otišli sa plus devet (72:63), dok su pred poslednju četvrtinu imali plus 11 (104:93).

Pripretili su Sakramento Kingsi u četvrtoj četvrtini, prišli su na minus šest (110:104), ali je usledilo buđenje Nagetsa koji su brzo odbili taj napad i ušli u daleko mirniju završnicu i na kraju slavili sa 130:124.

Denver Nagetsi su trenutno peti na Zapadu sa skorom 4-2, dok su Sakramento Kingsi na poziciji 13 sa dva trijumfa i pet poraza. Jokić i ekipa naredni meč igraju u noći između srede i četvrtka (03.00) protiv Majamija na domaćem terenu.

