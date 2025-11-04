Nikola Jokić upisao je nestvarnu asistenciju na meču protiv Sakramento Kingsa
NBA
AU, ŠTA JE JOKIĆ URADIO RIVALU! PA, OVO NIJE HUMANO! Snimak o kom bruji čitava planeta: Kada vam je Džoker saigrač - očekujte neočekivano! (VIDEO)
Slušaj vest
Nastavio je Nikola Jokić sa brutalnim partijama u NBA ligi, te je u meču u kom su Denver Nagetsi savladali Sakramento Kingse sa 130:124 postavio rekord sezone po broju ubačenih poena.
Jokić je dao 34 poena, na to je dodao i sedam skokova i čak 14 asistencija od kojih je jedna bila zaista magična.
Hirurški preciznim pasom Jokić je pronašao Gordona ispod koša, a pritom je "ošišao" Domantasa Sabonisa kom je lopta bukvalno okrznula glavu i koji nije znao šta ga je snašlo u datom trenutku.
Nestvarna asistencija Nikole Jokića protiv Sakramento Kingsa Foto: Printscreen / Twitter
Vidi galeriju
Čitava planeta ostala je u neverici, a NBA liga se oglasila rečima:
- Kada vam je Džoker saigrač uvek morati očekivati asistenciju!
Pogledajte i sami kako je izgledala ova asistencija Nikole Jokića i to iz dva različita ugla:
Zaista, čista magija!
Reaguj
Komentariši