Nastavio je Nikola Jokić sa brutalnim partijama u NBA ligi, te je u meču u kom su Denver Nagetsi savladali Sakramento Kingse sa 130:124 postavio rekord sezone po broju ubačenih poena.

Jokić je dao 34 poena, na to je dodao i sedam skokova i čak 14 asistencija od kojih je jedna bila zaista magična.

Hirurški preciznim pasom Jokić je pronašao Gordona ispod koša, a pritom je "ošišao" Domantasa Sabonisa kom je lopta bukvalno okrznula glavu i koji nije znao šta ga je snašlo u datom trenutku.

Nestvarna asistencija Nikole Jokića protiv Sakramento Kingsa Foto: Printscreen / Twitter

Čitava planeta ostala je u neverici, a NBA liga se oglasila rečima:

- Kada vam je Džoker saigrač uvek morati očekivati asistenciju!

Pogledajte i sami kako je izgledala ova asistencija Nikole Jokića i to iz dva različita ugla: