Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.

Po završetku meča, trener Nagetsa Dejvid Adelman, govorio je o najboljem igraču kako njegovog tima, tako verovatno i čitave NBA lige - Nikoli Jokiću.

Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

- Imao je dobru energiju. Tražio je svoj šut rano, i mislim da mu je ritam bio stvarno dobar jer smatram da smo ga rano pronalazili u 'džepu'. I to moramo da radimo i da budemo dosledniji u tome. Znate, mislim da rano u utakmicama, ako postavi blok i otvori se i to je... odbrana koju igraju, moramo da mu bacimo loptu. Ako je odbrana takva da je on na 'kratkom rolu' moramo da ga nađemo rano - rekao je Adelman, pa zatim dodao:

- I iskreno, za mene kao trenera to mi omogućava da vidim šta oni pokušavaju da postignu defanzivno. I ako čekate da idete na to, samo ste protraćili minute onoga što bi trebalo da vidimo. Mislim da je bilo dobro što smo ga rano spustili na post da vidimo odbranu tu. Nikola, mislim, on je... Znate šta je, čoveče. To je prosto, to je efikasnost kakvu nikada nismo videli, posebno bez zakucavanja. Prosto nema smisla.

Usledilo je pitanje jednog novinara da li je plan Denvera ove sezone da Jokić ne mora uvek da postiže puno poena, a da Nagetsi pobeđuju.

- Da, mislim da je jedina istina koju bih rekao, ako možemo da prođemo kroz utakmice bez potrebe da ga spuštamo na post 25 puta, mislim da je to korisno za nas i za njegovo telo. Ali ako utakmica to zahteva, on će to uraditi i mislim da će ići da poentira onako kako treba. Ostajanje u 'split' igri i igri sa 'lakta', znate, može postati monotono, ali mislim da to drži sve uključene. A on ionako drži sve uključene jer će ga udvajati na postu ili šta god. Pokušavamo da igramo tu timsku igru što je više moguće i znate, ponekad su te izolacije stara škola NBA i morate to da igrate. Mislim, on je neverovatan. On je jedan od najboljih 'post-up' igrača koje sam ikada video. I ja moram da brinem i o habanju njegovog tela, i to je odgovornost koju imam. Tako da, zavisi od toga šta utakmica zahteva. On će definitivno imati večeri kao što je ova gde poentira, a njegovo poentiranje otvara sve ostalo za ostatak tima.

