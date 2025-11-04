Slušaj vest

Nastavio je Nikola Jokić sa brutalnim partijama, te je u pobedi Denver Nagetsa protiv Sakramento Kingsa (130:124) imao učinak od 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova i bio je najzaslužniji što je tim iz Kolorada stigao do trijumfa.

Nije tajna da je Jokić već godinama jedan od najboljih, a verovatno i najbolji igrač NBA lige, ali nas on nekako uvek iznenadi nestvarnim partijama i još luđim rekordima.

Sada je Džoker postavio rekord sezone po broju poena, ali to nije bilo jedino što je uradio. Meč protiv Kingsa bio je čak 53. gde je Jokić imao 30 i više poena i deset i više asistencija. Po tom broju je Srbin na ubedljivo prvom mestu kada su centri u NBA ligi u pitanju, a podatak iz rubrike verovali ili ne jeste taj da su legendarni Vilt Čemberlejn i Karim Abdul Džabar daleko iza njega.

Naime, Čemberlejn je imao 21 ovakav meč, a Abdul Džabar ih je imao osam, tako da su njih dvojica zajedno na ukupno 29 takvih utakmica. Kao što smo rekli, Jokić ih je sam imao 53!

Zbog svega ovoga jasno je da su partije Nikole Jokića sa druge planete, a ljudi se pitaju kako je ovakva dominacija uopšte i moguća.

Bilo kako bilo, nama ne preostaje ništa drugo, već da u Jokićevim igrama uživamo dokle god on bude na terenu.

