Slušaj vest

Košarkaši Milvoki Baksa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 117:115, a poene za trijumf postigao je Janis Adetokumbo i to u poslednjoj sekundi iz skoro nemoguće pozicije.

Bio je Janis leđima okrenut ka kođu, ali se okrenuo i preko ruke dvojice igrača - Arona Nesmita i Isaiјe Džeksona, pogodio je za pobedu.

Adetokumbo јe meč završio sa 33 poena i 13 skokova, što mu јe peti dabl-dabl u poslednjih šest utakmica i peti meč sezone sa naјmanje 30 poena te je i Grk istakao kandidaturu za MVP trofej.

1/5 Vidi galeriju Janis Adetokumbo na meču protiv Indijane Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uz njega su se istakli Kaјl Kuzma (15), Koul Entoni (11), Geri Trent Džunior (11) i Eј-Džeј Grin (13).

Kod Peјsersa, Paskal Siјakam јe bio naјefikasniјi sa 32 poena, dok јe Isaiјa Džekson upisao dabl-dabl i imao je 21 poen i deset skokova.

Pogledajte poen Janisa Adetokumba kojim je Milvoki stigao do trijumfa protiv Indijane:

A evo i svih najzanimljivijih detalja sa ovog meča:

BONUS VIDEO: