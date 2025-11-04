Slušaj vest

Košarkaši Milvoki Baksa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 117:115, a poene za trijumf postigao je Janis Adetokumbo i to u poslednjoj sekundi iz skoro nemoguće pozicije.

Bio je Janis leđima okrenut ka kođu, ali se okrenuo i preko ruke dvojice igrača - Arona Nesmita i Isaiјe Džeksona, pogodio je za pobedu.

Adetokumbo јe meč završio sa 33 poena i 13 skokova, što mu јe peti dabl-dabl u poslednjih šest utakmica i peti meč sezone sa naјmanje 30 poena te je i Grk istakao kandidaturu za MVP trofej.

Janis Adetokumbo na meču protiv Indijane Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Uz njega su se istakli Kaјl Kuzma (15), Koul Entoni (11), Geri Trent Džunior (11) i Eј-Džeј Grin (13).

Kod Peјsersa, Paskal Siјakam јe bio naјefikasniјi sa 32 poena, dok јe Isaiјa Džekson upisao dabl-dabl i imao je 21 poen i deset skokova.

Pogledajte poen Janisa Adetokumba kojim je Milvoki stigao do trijumfa protiv Indijane:

A evo i svih najzanimljivijih detalja sa ovog meča:

Ne propustiteKošarkaLJUDI, DA LI JE OVO REALNO?! NBA JE POSTAO TEŠKI CIRKUS! Čovek se prošetao do koša - ali bukvalno: Napravio 5 koraka sa loptom u rukama, a sudije ostale neme!
Janis Adetokumbo
KošarkaBRUTALNA PARTIJA JANISA ADETOKUMBA! Milvoki rutinski savladao Vizardse, Tristan bez učinka!
Janis Adetokumbo
KošarkaJANIS ADETOKUMBO U PANATINAIKOSU?! Ergin Ataman zapalio svet košarke: "Janakopulos želi Jokića, ali..."
Janis Adetokumbo
EuroBasket 2025PREPOTENTNI TURČIN PROZIVAO JANISA, PA SE GORKO POKAJAO ZBOG TOGA! Objava Šenguna zapalila mreže, nije se dugo čekao odgovor Adetokumba!
Alperen Šengun, Janis Adetokumbo

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir