NESTVARNI JANIS ADETOKUMBO! Grk pogodio u poslednjoj sekundi iz nemoguće pozicijie za slavlje Milvokija protiv Indijane! (VIDEO)
Košarkaši Milvoki Baksa savladali su Indijana Pejserse rezultatom 117:115, a poene za trijumf postigao je Janis Adetokumbo i to u poslednjoj sekundi iz skoro nemoguće pozicije.
Bio je Janis leđima okrenut ka kođu, ali se okrenuo i preko ruke dvojice igrača - Arona Nesmita i Isaiјe Džeksona, pogodio je za pobedu.
Adetokumbo јe meč završio sa 33 poena i 13 skokova, što mu јe peti dabl-dabl u poslednjih šest utakmica i peti meč sezone sa naјmanje 30 poena te je i Grk istakao kandidaturu za MVP trofej.
Uz njega su se istakli Kaјl Kuzma (15), Koul Entoni (11), Geri Trent Džunior (11) i Eј-Džeј Grin (13).
Kod Peјsersa, Paskal Siјakam јe bio naјefikasniјi sa 32 poena, dok јe Isaiјa Džekson upisao dabl-dabl i imao je 21 poen i deset skokova.
Pogledajte poen Janisa Adetokumba kojim je Milvoki stigao do trijumfa protiv Indijane:
A evo i svih najzanimljivijih detalja sa ovog meča:
