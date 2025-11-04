Slušaj vest

Los Anđeles Klipersi poraženi su od Majami Hita rezultatom 120:119 i to posle velike drame, a, nažalost, nismo imali priliku da gledamo okršaj dva srpska reprezentativca - Nikole Jovića i Bogdana Bogdanovića.

Jović je bio na terenu i upisao je sedam poena i po četiri skoka i asistencije protiv Klipersa, ali Bogdanovića ponovo nije bilo ni na mapi. Bogdan nije ulazio u igru, a na zvaničnom sajtu NBA lige kao razlog se navodi odluka trenera Tajrona Lua.

Što se samog meča tiče, on je bio veoma neizvestan i odlučen je u poslednjim trenucima i rešio ga je Bem Adebajo koji je vezao četiri poena za Majami pri rezultatu 116:116, te je odveo tim sa Floride na plus četiri. Džejms Harden je pogodio trojku i smanjio na 119:120, a Kavaji Lenard imao je šut za potpuni preokret i pobedu Klipersa, ali je promašio trojku i slavlje Majamija je moglo da počne.

Najbolji u pobedničkom timu bio je Bem Adebajo sa 25 poena i deset skokova, dok je Norman Pauel ubacio 21 poen. Sa druge strane, kod Klipersa se istakao tandem Džejms Harden - Kavaji Lenard. Harden je meč završio sa 29 poena, osam asistencija i sedam skokova, dok je Lenard imao 27 poena i po četiri skoka i asistencije.

