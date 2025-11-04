Slušaj vest

Denver Nagetsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 120:114 u meču u kom je Nikola Jokić ponovo bio najbolji pojedinac i upisao je 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

U redovima Kingsa najbolju partiju pružio je bivši igrač Nagetsa, Rasel Vestbruk, koji je susret završio sa 26 poena, 12 skokova i šest asistencija.

Bio je silno motivisan Vestbruk da odigra dobro protiv bivše ekipe, a čelnici Denvera pred meč su mu posvetili video sećanja za sve ono što je uradio za Nagetse.

Takođe, Vestbruk je uoči duela zagrlio Jokića i vodio prijateljski razgovor sa njim, te ništa nije slutilo da će posle utakmice stati pred kamere i žestoko udariti po čelnicima Nagetsa.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jokić i Rasel Vestbruk Foto: Printscreen / Twitter / DNVR_Nuggets

Rasel Vestbruk otkrio je niz šokantnih detalja, te je istakao kako su ga ljudi iz Denver Nagetsa naterali da se odrekne ugovora za narednu sezonu.

- Oni me nisu hteli nazad u Denveru. Neću da ostanem tamo gde sam nepoželjan - rekao je Vestbruk kada je objašnjavao novinarima zbog čega nije iskoristio "igračku opciju" i ostao u Koloradu, a potom je dodao:

- Oni su mi rekli da to ne uradim!

Ipak, Vestbruk je imao reči hvale za navijače Nagetsa.

- Sjajno je bilo vratiti se ovde. Navijači su oduvek bili fantastični i pružali su mi neverovatnu energiju. Uvek sam im uzvraćao istom merom, izlazio sam na teren i takmičio se na visokom nivou svake večeri. Zaista sam zahvalan na ovacijama i cenim ih. Bilo je sjajno. Pretpostavljam da drugi ljudi nisu mislili tako - istakao je Vestbruk, pa se još jednom dotakao odlaska iz Kolorada:

- Svaki deo ovog putovanja za mene je uvek pozitivan uticaj. Uvek izvučem nešto pozitivno iz svega, bez obzira na to šta se desilo. Zahvalan sam što mogu da igram. To je jedna stvar koja je uvek pozitivna. Zahvalan sam što mogu da utičem na ljude sa kojima komuniciram, navijače, ljude koji rade oko arene, ljude koji cene mene i ono što jesam i šta donosim na sto. Poslovni deo toga je takav kakav je. Šta je, tu je.

Nema sumnje da će ove reči Rasela Vestbruka odjeknuti NBA ligom, a legendarni plej svoju sreću potražio je u Sakramento Kingsima gde se, sva je prilika, dobro snašao.

BONUS VIDEO: