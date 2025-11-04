Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.

Odigrao je Jokić sjajan meč, totalno je dominirao, a kada on upali u MVP mod i podrži ga bar neko od saigrača - pobeda Denvera se ne dovodi u pitanje. Pogađao je srpski centar iz svih pozicija, delio nestvarne asistencije i još jednom je dokazao zbog čega je i ove sezone u trci za MVP trofej.