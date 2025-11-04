Nikola Jokić odigrao je još jednu brutalnu partiju, a ovo su njegovi najbolji potezi sa meča u kom su Nagetsi savladali Kingse
POGAĐAO IZ SVIH POZICIJA, DELIO NESTVARNE ASISTENCIJE... Pogledajte najbolje Jokićeve poteze sa meča protiv Sakramenta: E, zbog ovoga mora da bude MVP! (VIDEO)
Denver Nagetsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 130:124, a najbolji pojedinac meča, kao po običaju, bio je Nikola Jokić.
Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.
Odigrao je Jokić sjajan meč, totalno je dominirao, a kada on upali u MVP mod i podrži ga bar neko od saigrača - pobeda Denvera se ne dovodi u pitanje. Pogađao je srpski centar iz svih pozicija, delio nestvarne asistencije i još jednom je dokazao zbog čega je i ove sezone u trci za MVP trofej.
Štaviše, Jokić bi upravo zbog ovakvih partija i morao da stigne do MVP priznanja.
Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča između Denvera i Sakramenta:
