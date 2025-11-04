Slušaj vest

Denver Nagetsi savladali su Sakramento Kingse rezultatom 130:124, a najbolji pojedinac meča, kao po običaju, bio je Nikola Jokić.

Srbin je postavio rekord sezone po broju poena i ubacio je 34, a uz to imao je i čak 14 asistencija i sedam skokova.

Odigrao je Jokić sjajan meč, totalno je dominirao, a kada on upali u MVP mod i podrži ga bar neko od saigrača - pobeda Denvera se ne dovodi u pitanje. Pogađao je srpski centar iz svih pozicija, delio nestvarne asistencije i još jednom je dokazao zbog čega je i ove sezone u trci za MVP trofej.

Nikola Jokić protiv Sakramenta Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Printscreen / Twitter

Štaviše, Jokić bi upravo zbog ovakvih partija i morao da stigne do MVP priznanja.

Pogledajte najbolje poteze Nikole Jokića sa meča između Denvera i Sakramenta:

Ne propustiteKošarkaZAGRLIO JE JOKIĆA, A ONDA STAO PRED KAMERE I OSUO ŽESTOKU PALJBU! Legenda NBA lige udarila po Nagetsima i iznela niz šokantnih detalja: "Oni su me naterali..."
Nikola Jokić i Rasel Vestbruk 6.jpg
KošarkaISPLIVAO PODATAK IZ RUBRIKE VEROVALI ILI NE - NIKOLA JOKIĆ JE SA DRUGE PLANETE! Ljudi gledaju i ne veruju da je ovako nešto moguće: Totalna dominacija!
Nikola Jokić
Košarka"ZNATE ŠTA JE NIKOLA... ON JE..." Dejvid Adelman otvorio dušu zbog Jokića: "Prosto nema smisla!"
Nikola Jokić i Dejvid Adelman
KošarkaAU, ŠTA JE JOKIĆ URADIO RIVALU! PA, OVO NIJE HUMANO! Snimak o kom bruji čitava planeta: Kada vam je Džoker saigrač - očekujte neočekivano! (VIDEO)
Nikola Jokić.jpg
KošarkaREKORD SEZONE BRUTALNOG NIKOLE JOKIĆA! Nagetsi srušili Kingse, Srbin dominirao!
Nikola Jokić

 BONUS VIDEO:

Jokic i Bogdanović piju pivo na trkama u Somboru Izvor: Kurir