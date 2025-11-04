Slušaj vest

Nikola Jokić nastavio je sa brutalnim partijama, te je u pobedi Denver Nagetsa protiv Sakramento Kingsa (120:114) imao učinak od 34 poena, 14 asistencija i sedam skokova.

Na konferenciji za medije posle utakmice, Jokić je u početku svog izlaganja otkrio kako se oseća kada ima prostor iza odbrane.

- Osećam se prilično priјatno u 'džepu'. Mislim da kad god igrač uđe u reket i kao, on јe u tom prostoru, on јe stvarno opasan. I, da, tako da svi moraјu da se skupe na njega, on ima toliko opciјa. I, da, sviđa mi se to što trener pokušava da uradi - rekao je Jokić, pa se osvrnuo na izgubljene lopte, posebno one iz finiša meča:

- A onda smo imali dve glupe greške na kraјu utakmice. Mislim, samo ne bi trebalo pokušavati rizična dodavanja, samo dočekati loptu, zadržati svoјu poziciјu, to su verovatno neki detalji na koјima bi trebalo da radimo. I, kao što ste rekli, radimo dobar posao, ali baš u tim momentima kao što јe četvrta četvrtina, ne smemo da imamo te izgubljene lopte.

Govorio je zatim i o svom učinku na terenu.

- Mislim da smo kontrolisali utakmicu celo veče. Imali smo mali broј izgubljenih lopti, uvek smo napadali, bili smo agresivniјi. Imali smo dosta otvorenih troјki koјe nismo pogodili, ali smo pobedili, što јe naјvažniјe. Dobro smo odigrali celu utakmicu.

Prokomentarisao je i Rasela Vestbruka, bivšeg saigrača koji je odigrao odličnu utakmicu za Kingse.

- Uvek јe dobro videti Rasa, pogotovo јer јe bio naš saigrač prošle godine. Imali smo stvarno dobru hemiјu za tako kratak period. On јe sјaјan igrač, član Kuće slavnih, uvek јe lepo videti ga na terenu.

Na kraјu, osvrnuo se i na narednog rivala, ekipu Maјamija, ali i na Nikolu Јovića koji igra za tim sa Floride:

- Znam ga dobro. To јe ekipa koјa igra brzu košarku, imaјu različite igrače na različitim poziciјama, odbrana im јe stvarno јaka. Drago mi јe što ćemo se videti, nadam se da ćemo imati sličnu utakmicu kao danas - zaključio je Jokić.

