Mega je pobedila Iliriju rezultatom 109:83.

Bogoljub Marković je zabeležio 30 poena, sedam skokova, tri asistencije, imao je 11 iznuđenih faulova i indeks korisnosti 35, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.

Ovo je drugi put da igrač Mege ove sezone osvaja priznanje za MVP-a kola ABA lige, nakon što je Savo Drezgić bio najkorisniji igrač drugog kola tog regionalnog takmičenja.

Nakon Markovića, najveće indekse korisnosti u prethodnom kolu zabeležili su krilni centar FMP-a Filip Rebrača i Danilo Nikolić iz subotičkog Spartaka sa po indeksom 28.

