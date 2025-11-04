Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola regionalne ABA lige.
SRBIN DOMINIRAO I POSTAO MVP KOLA! Bogoljub Marković najbolji u ABA ligi
Mega je pobedila Iliriju rezultatom 109:83.
Bogoljub Marković je zabeležio 30 poena, sedam skokova, tri asistencije, imao je 11 iznuđenih faulova i indeks korisnosti 35, najveći od svih igrača u prethodnom kolu.
Ovo je drugi put da igrač Mege ove sezone osvaja priznanje za MVP-a kola ABA lige, nakon što je Savo Drezgić bio najkorisniji igrač drugog kola tog regionalnog takmičenja.
Nakon Markovića, najveće indekse korisnosti u prethodnom kolu zabeležili su krilni centar FMP-a Filip Rebrača i Danilo Nikolić iz subotičkog Spartaka sa po indeksom 28.
