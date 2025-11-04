SADA JE I ZVANIČNO! KSS POTVRDIO! Dušan Alimpijević odredio stručni štab, evo koji stručnjaci će biti uz novog selektora Srbije!
Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je stručni štab sa kojim će voditi našu reprezentaciju u predstojećim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i na ostalim velikim takmičenjima.
Uz, na predstavljanju selektora već najavljene, Ognjena Stojakovića iz Denver Nagetsa koji će se priključiti kada se završi NBA sezona i Nemanje Jovanovića sa univerziteta UCLA koji će biti uz ekipu već tokom prvog „prozora“, Alimpijevićevi najbliži saradnici biće Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević.
Alimpijević je najavio da će razgovarati sa stručnjacima koji zaslužuju da budu u reprezentaciji i izabrao je trojicu kvalitetnih trenera.
Prvi „prozor“ kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027 na programu je u krajem tekućeg meseca, kada će muška seniorska reprezentacija Srbije igrati dva meča, kao domaćin protiv Švajcarske (27. novembar 2025) i kao gost protiv Bosne i Hercegovine (30. novembar 2025).