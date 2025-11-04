Slušaj vest

Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Dušan Alimpijević odredio je stručni štab sa kojim će voditi našu reprezentaciju u predstojećim kvalifikacijama za Svetsko prvenstvo i na ostalim velikim takmičenjima.

Uz, na predstavljanju selektora već najavljene, Ognjena Stojakovića iz Denver Nagetsa koji će se priključiti kada se završi NBA sezona i Nemanje Jovanovića sa univerziteta UCLA koji će biti uz ekipu već tokom prvog „prozora“, Alimpijevićevi najbliži saradnici biće Vladimir Jovanović, Tomislav Tomović i Milenko Bogićević.

Dušan Alimpijević Foto: Seskimphoto / imago sportfotodienst / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

Alimpijević je najavio da će razgovarati sa stručnjacima koji zaslužuju da budu u reprezentaciji i izabrao je trojicu kvalitetnih trenera.

Prvi „prozor“ kvalifikacija za Svetsko prvenstvo 2027 na programu je u krajem tekućeg meseca, kada će muška seniorska reprezentacija Srbije igrati dva meča, kao domaćin protiv Švajcarske (27. novembar 2025) i kao gost protiv Bosne i Hercegovine (30. novembar 2025).

Dušan Alimpijević selektor srpske košarkaške reprezentacije
Dušan Alimpijević
Dušan Alimpijević selektor srpske košarkaške reprezentacije
Screenshot 2025-10-22 130343.jpg
Prvo obraćanje Dušana Alimpijevića  Izvor: Mondo/Tijana Jevtić