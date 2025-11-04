Slušaj vest

Slukasu je aktuelni ugovor sa vicešampionom Grčke isticao na kraju sezone, ali je danas posle sastanka sa prvim čovekom kluba Dimitrisom Janakopulosom rešio da produži saradnju na još godinu dana pa je vrlo izvesno da će u Atini i završiti karijeru.

Podsetimo, Slukas je na iznenađenje mnogih prešao iz Olimpijakosa u Panatinaikos na leto 2023. godine i već u debitantskoj sezoni je predvodio tim do osvajanja Evrolige.

Na početku nove sezone iskusni Grk beleži nešto slabije brojke nego što je to bio slučaj u prethodne dve pa je ovim putem klub poželeo da ga stimuliše i pokaže mu koliko je bitan za "zeleni" deo Atine.

Podsetimo, sve se dešava dan pred gostovanja Panatinaikosa ekipi Crvene zvezde u Beogradu u meču koji je na programu u sredu od 20 sati.

1/8 Vidi galeriju Kostas Slukas Foto: ZUMA Press Wire / Shutterstock Editorial / Profimedia, AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, IPA / SplashNews.com / Splash / Profimedia