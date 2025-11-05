Slušaj vest

Džabari Parker je u Partizan stigao sa epitetom najvećeg pojačanja u istoriji kluba.

Košarkaška aždaja, koga su povrede kolena omele da postane jedan od najboljih igrača u NBA ligi u poslednjih 20-ak godina, na kraju je morao put Evrope.

Prva stanica bila je , gde je Parker za kratko vreme pokazao o kakvom talentu i strelcu je reč. Iako je bio na ivici da okonča karijeru, Parker je svoje umeće preneo u Evroligi i postao jedan od najboljih strelaca u ovom takmičenju.

Kada se pojavila informacija da Parker stiže u Partizan, malo ko je pomislio da će upravo on sa početka sezone biti jedan od najvećih problema na terenu.

Odbrana nikada nije bila zaštitni znak Parkera, ali očekivalo se da napadački arsenal iz Katalonije prebaci u Beograd.

Nije više tajna da Parker izgleda sporo i tromo na parketu, potpuno drugačije nego pre samo godinu dana u Barseloni. Takođe, svima je jasno, na prvi pogled da je Parker sa pozamašnim viškom kilograma stigao u Beograd.

To i jeste njegov najveći problem u ovom momentu, a navijači Partizana su u šoku zbog činjenice da je Džabari nespreman stigao u Beograd i ušao u novu sezonu.

Parker mora da se promeni, najviše svoj izgled i broj kilograma - to nije nikakva tajna. Da je preterao, jeste!

NBA superstar Džabari Parker

Kada se pojavio u NBA ligi 2014. godine, čitava svetska javnost je gledajući napadački potencijal Parkera odmah pronašla poređenje sa Karmelom Entonijem, nekadašnjim superstarom.

Da nije bilo povreda koje su uništile razvojni put Parkera, novopečeni as Partizana 2025. godine ne bi ni krenuo put Beograda, već bi "preko bare" sakupljao ol-star nastupe i napadao titule.

Nakon dve sezone u Kataloniji, Amerikanac je doneo odluku da u narednoj sezoni bude prva napadačka violina Željka Obradovića u Partizanu.

Nekadašnji drugi pik na NBA draftu 2014. godine, izabran je od strane Milvokija, sa prestižnog univerziteta Djuk. Ovo su samo neki od poteza kojim je obeležio svoj početak u NBA ligi, između ostalog i svih 129 zakucavanja u sezoni kojim je skrenuo pažnju na sebe.

Džabari Parker – NBA statistike do 2023. godine:

Timovi:

Milvoki Baks (2014-2018)

Čikago Bulsi (2018-2019)

Vašington Vizardsi (2019-2020)

Sakramento Kingsi (2020-2021)

Boston Seltiksi (2021-2022)

Prosečna statistika po sezoni (u karijeri):

Poeni: 14.5 ppg

Skokovi: 5.7 rpg

Asistencije: 2.0 apg

Šut iz igre: 49.4%

Šut za 3 poena: 32.%

