ZASLUŽENO! Bogoljub Marković MVP 5. kola ABA lige!
Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.
Marković je u pobedi Mege protiv Ilirije (109:83) zabeležio 30 poena, sedam skokova i tri asistencije.
On je na terenu proveo nešto manje od 28 minuta, a imao je indeks korisnosti 35.
Košarkaši Mege su u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi zabeležili dve pobede i tri poraza.
