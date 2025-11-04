Slušaj vest

Košarkaš Mege Bogoljub Marković proglašen je za najkorisnijeg igrača (MVP) petog kola ABA lige, saopšteno je na zvaničnom sajtu regionalnog takmičenja.

Marković je u pobedi Mege protiv Ilirije (109:83) zabeležio 30 poena, sedam skokova i tri asistencije.

Mladi srpski košarkaš u dresu Milvoki Baksa Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia

On je na terenu proveo nešto manje od 28 minuta, a imao je indeks korisnosti 35.

Košarkaši Mege su u dosadašnjem delu sezone u ABA ligi zabeležili dve pobede i tri poraza.

