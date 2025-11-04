Nečuveno šta je uleteo na parket od strane navijača Partizana!
KURIR SAZNAJE! Evroliga kaznila Partizan zbog bizarnog predmeta koji je doleteo sa tribina protiv Barse! Jezivo šta ljudima sve pada napamet! (FOTO)
Presudila je trojka Vila Klajburna sa skoro pola terena, a crno-beli su pored novog poraza, kažnjeni i novčano od strane Evrolige.
Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com
Fotografija do koje je došla redakcija "Kurira" će vas šokirati!
Partizan je zbog ovog predmet kažnjen i moraće da plati sedam hiljada evra na ime sankcije ovog takmičenja.
Predmet zbog koga je kažnjen Partizan od strane Evrolige Foto: Privatna arhiva
