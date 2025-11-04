Slušaj vest

Košarkaši Partizana doživeli su minule sedmice težak poraz od Barselone u 8. kolu Evrolige - 78:76.

Presudila je trojka Vila Klajburna sa skoro pola terena, a crno-beli su pored novog poraza, kažnjeni i novčano od strane Evrolige.

Partizan - Barselona Foto: Srdjan Stevanovic/www.starsport.rs srki72@gmail.com

Fotografija do koje je došla redakcija "Kurira" će vas šokirati!

Partizan je zbog ovog predmet kažnjen i moraće da plati sedam hiljada evra na ime sankcije ovog takmičenja.

Pogledajte:

Predmet zbog koga je kažnjen Partizan od strane Evrolige
Predmet zbog koga je kažnjen Partizan od strane Evrolige Foto: Privatna arhiva

Partizan - Barselona, izlazak igrača na teren Izvor: Kurir