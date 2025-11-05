Slušaj vest

Ne dominira samo Nikola Jokić od Srba u NBA ligi. Srpski trener, Darko Rajaković, posle slabog starta sa Toronto Reptorsima, uspeo je da veže i treću uzastopnu pobedu i to ovog puta protiv Milvoki Baksa i Janisa Adetokumba, te je najavio da planira da sa svojim timom igra bitnu ulogu ove sezone.

Reptorsi su demolirali Janisa i Bakse koji su dobili šamar od kog bride obrazi i meč su izgubili sa 128:100. Rajaković je održao lekciju svom rivalu i u potpunosti je zaustavio Adetokumba koji je utakmicu odigrao ispod svog proseka.

Toronto je prikazao odličnu timsku igru, pa su Reptorsi imali čak šestoricu dvocifrenih - Barns i Beret su postigli po 23, Mamukelašvili i Kvikli po 15, Dik 14, a Ingram 13 poena.

I pored toga što je Janis Adetokumbo zaustavljen i što je odigrao meč ispod svog proseka, grčki košarkaš opet je bio najbolji u bledom timu Milvokija, te je utakmicu završio sa 22 poena, osam skokova i tri asistencije. Uz njega, istakao se još Kuzma sa 18 poena.

