Čuveni italijanski košarkaš Akile Polonara pre dve godine pobedio je rak i taman kada je pomislio da je najgore prošlo, letos mu je dijagnostifikovana leukemija.

Polonara se i pored svega ne predaje, mnogima je njegova borba postala inspiracija, a sada su se pojavile nove jezive vesti o stanju u kom se nalazio.

Akile Polonara Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2022 Starsport.rs ©

Naime, njegov veliki prijatelj, dobro poznato televizijsko lice u Italiji - Nikolo De Devitis, objavio je nekoliko fotografija sa Polonarom, te je otkrio kako je Akile nedavno bio u komi. Svojim rečima o Polonarinom stanju, De Devitis je sledio krv u žilama svih.

- Pre nekoliko nedelja Akile je pao u komu, ali sada izgleda da je najgore prošlo. Bili smo uz njega sve ove dane. Drži se, Akilone, ti si stena - napisao je on, a pošto je otkrio kako je Akile Polonara ipak bolje, dao je razlog za optimizam svima.

Akileu Polonari, koji je već pobedio rak testisa, pa se vratio košarci, dijagnostifikovana je mijeloidna leukemija u junu ove godine, a pre dva meseca uspešno mu je presađena koštana srž na odeljenju za hematologiju u bolnici "Sant'Orsola" u Bolonji.

Ovog avgusta, Polonara je potpisao za Dinamo iz Sasarija, a pre toga je nastupao za Virtus, Žalgiris, Efes, Fenerbahče i Baskoniju. Svojovremeno je bio velika želja Crvene zvezde, a u dresu reprezentacije Italije pružao je zaista fenomenalne partije.

