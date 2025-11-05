BOGDAN KONAČNO ZAIGRAO, ALI SE NIJE DOBRO PROVEO! Klipersi nemoćni protiv Oklahome, Tanderi ubedljivo slavili u Los Anđelesu!
Kapiten košarkaške reprezentacije Srbije, Bogdan Bogdanović, konačno je dobio priliku da igra, ali meč između Los Anđeles Klipersa i Oklahoma Siti Tandera neće pamtiti po dobrom.
Oklahoma je ubedljivo savladala Kliperse u Los Anđelesu sa 126:107, a Bogdan je na terenu proveo pola sata i imao je učinak od 11 poena, šest skokova i četiri asistencije.
Klipersi nisu imali rešenje za nezaustavljivog Šeja Gildžes-Aleksandera koji je meč završio sa 30 poena i 12 asistencija. Pomogli su mu Isaija Džo koji je ubacio 22 poena, dok su Vigins i Valas dali 12. Holmgren je ubacio 11, a Hartenštajn deset.
Kod Klipersa je najbolji bio Džejms Harden sa 25 poena i po šest skokova i asistencija, a dvocifreni uz njega i Bogdanovića bili su još Kolins sa 17, Džons sa 16 i Lopez sa 12 poena.
BONUS VIDEO: