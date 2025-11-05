Slušaj vest

Spektakularan meč odigrali su Čikago Bulsi i Filadelfija Seventisiksersi.

Čikago je gubio i 24 poena razlike, ali je stigao do preokreta i slavio sa 113:111 i to trojkom Nikole Vučevića tri sekunde pred kraj utakmice. Vučević je ostao sam u ćošku i pogodio je, te je lažni MVP Džoel Embid teren napustio pognute glave.

Ovom trojkom Vučević je bacio u trans američkog komentatora Adama Amina, koji prati Bulse već dugo, a izazvao je i erupciju oduševljenja u hali.

- O, Bože moj, Elizabet, ponovo dolazim, Elizabet! O, gospode... Ovo je veliko, Elizabet - čulo se tokom prenosa, a Amin se na ovaj način obratio kolegi Steјsiјu Kingu, koga u šali često zove Elizabet.

Što se samog meča tiče, Vučević je susret završio sa 19 poena i deset skokova, Okoro je imao 16, Smit 14 poena kod Čikaga.

Kod Filadelfije se istakao Tajris Maksi sa 39 poena, dok je Džoel Embid ubacio 20, ali samo dva u drugom poluvremenu.

Pogledajte i najzanimljivije detalje sa ove utakmice:

