Slušaj vest

Proslavljeni košarkaš Akile Polonara pre dve godine pobedio je rak i taman kada je pomislio da je najgore prošlo, letos mu je dijagnostifikovana leukemija.

Polonara se i pored svega ne predaje, mnogima je njegova borba postala inspiracija, a sada su se pojavile nove jezive vesti o stanju u kom se nalazio.

Polonara je nedavno bio u komi, ali se na svu sreću probudio, a sada je otkrio i potresne detalje iz svoje borbe sa bolešću.

"Bio sam u komi deset dana. Rekli su mi da sam imao 90% šanse da umrem, ali sada konačno mogu da izađem iz bolnice. Ne sećam se skoro ničega, kao da sam spavao. Bilo je teško, nade su bile male. Kada sam otvorio oči, nisam mogao ništa da uradim. Sad, disati napolju, van bolnice, to je predivno", kazao je Polonara za italijansku emisiju Le Iene.

1/6 Vidi galeriju Akile Polonara Foto: Srdjan Stevanovic ©/2021 Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2022 Starsport.rs ©

Oglasila i njegova supruga Erika Bufano koja je otkrila da su lekari davali minimalne šanse za preživljavanje:

"Kad su mu skinuli sondu, onesvestio se i dobio trombozu. Mozak je ostao bez kiseonika. Rekli su nam da su šanse za život jako niske".

A onda je Polonara nakon nekoliko dana otvorio oči...

"Kada je otvorio oči, mislila sam da sanjam. Nije mogao da govori, ali me je prepoznao. Zatim je počeo da izgovara prve reči, pa čak i da pevuši neke pesme", ispričala je Erika.