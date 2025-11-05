Slušaj vest

Srpski košarkaš Aleksa Avramović još uvek čeka na debi u svom novom klubu Dubaiju. On se povredio pre početka sezone kada mu je prilikom rutinskog istezanja fizioterapeut povredio ligamente kolena.

Prvobitne prognoze ukazivale su da bi srpski plejmejker na teren mogao da se vrati tek početkom naredne godine, ali prema informacijama "Basket njuza" to će se dogoditi znatno ranije.

Aleksa Avramović na Eurobasketu 2025 Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Avramovićev oporavak ide znatno bolje od očekivanog zbog sjajne radne etike 31-godišnjaka i dobrog rada medicinskog osoblja Dubaija, pa bi mogao da se vrati na parket u narednim nedeljama.

Srbin je letos došao u Dubai sa kojim je potpisao trogodišnji ugovor i trebalo bi da postane jedan od lidera novog evroligaša.

Kurir sport / Sportske.net

