Legendarni košarkaš koji je osam godina igrao za Denver Nagetse, Karmelo Entoni, osvrnuo se na svoj odnos sa Nikolom Jokićem i na simboliku broja 15 koji obojica nose na dresu kluba iz Kolorada.

U novoj epizodi svog podkasta „7PM in Brooklyn with Carmelo“, Entoni je istakao da nema nikakvu zamerku što Jokić nosi broj koji je i on nekada proslavio u Denveru, naglasivši da mu je drago što je taj broj i dalje deo istorije tima.

"Bilo mi je sasvim u redu. Ne možeš da izbrišeš ono što sam ja uradio u Denveru, ovo je nešto potpuno novo. To je kao da sam ja bio ljut na Aleksa Ingliša. Ne, želeo sam da ga prihvatim. Isto je i sa Džokerom. On je jedan od najboljih igrača svih vremena, ali mislim da se priča ponekad pogrešno tumači", kazao je čuveni as.

Mnogi su pomislili da je Karmelo nezadovoljan što Jokić nosi njegov broj, a Entoni je pre godinu dana izjavio da je zamerio bivšem klubu što su srpskom košarkašu dali broj 15.

"Ali ja to nikada nisam rekao... Govorimo o stvarima od pre 16 godina. Nemam nikakav problem sa Džokerom. Bio sam uzbuđen što sam mogao da ga intervjuišem. Pomislio sam: 'Super, mogu i ja da predstavljam Denver na neki način i da razgovaram s nekim ko nosi broj 15.' Sve je bilo iz ljubavi i poštovanja," dodao je Entoni i poentirao na kraju:

"Drago mi je što sada mogu da pokažem poštovanje i da ga dobijem zauzvrat, da sklonimo sve gluposti između nas. Sada se međusobno poštujemo kao ljudi, on mene zbog mog puta i karijere, a ja njega zbog onoga što predstavlja danas", zaključio je legendarni krilni igrač.