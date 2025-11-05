Ovom pobedom Partizan se popeo na čelo tabele
Košarka
PARTIZAN UBEDLJIV PROTIV BUGARKI: Crno-bele košarkašice zasele na čelo regionalne lige
Košarkašice Partizana upisale su četvrtu pobedu u regionalnoj WABA ligi.
Košarkašice Partizana 2025/2026 Foto: ŽKK Partizan, KŽK Partizan 1953
Crno-bele su u okviru 5. kola savladale u Beogradu bugarski Rilski Sportist 93:63 (33:17, 18:20, 22:15, 20:11).
Ovom pobedom jedini srpski predstavnik se popeo na čelo tabele.
U timu trenera Miroslava Popova četiri košarkašice su imale dvocifren košgeterski učinak.
Najefikasnija je bila Marta Jovanović, koja je postigla 20 poena. Kapiten Partizana je imala i osam skokova.
Blaža Čeh je postigla 18 poena (5 asistencija), Ana Perić 12 poena, a Sofija Olić 11 poena.
Kod gošći Ivana Boneva je postigla 19 poena, Denica Manolova 17, a Radina Ilieva 11.
Sledi tronedeljna pauza zbog obaveza reprezentacija, a naredni meč Partizan igra protiv Montane 2003 u Bugarskoj.
