Košarkašice Partizana upisale su četvrtu pobedu u regionalnoj WABA ligi.

Košarkašice Partizana 2025/2026 Foto: ŽKK Partizan, KŽK Partizan 1953

 Crno-bele su u okviru 5. kola savladale u Beogradu bugarski Rilski Sportist 93:63 (33:17, 18:20, 22:15, 20:11).

Ovom pobedom jedini srpski predstavnik se popeo na čelo tabele.

U timu trenera Miroslava Popova četiri košarkašice su imale dvocifren košgeterski učinak.

Najefikasnija je bila Marta Jovanović, koja je postigla 20 poena. Kapiten Partizana je imala i osam skokova.

Blaža Čeh je postigla 18 poena (5 asistencija), Ana Perić 12 poena, a Sofija Olić 11 poena.

Kod gošći Ivana Boneva je postigla 19 poena, Denica Manolova 17, a Radina Ilieva 11.

Sledi tronedeljna pauza zbog obaveza reprezentacija, a naredni meč Partizan igra protiv Montane 2003 u Bugarskoj.

Košarkašice, ženska košarka, Sevojno Izvor: Kurir