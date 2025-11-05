Slušaj vest

Košarkašice Crvene zvezde zadržale su maksimalan učinak u Grupi E Evrokupa i posle petog kola.

Košarkašice Crvene zvezde Foto: FIBA

 Crveno-bele su u gostima savladale nemački Sarluj 79:55 (15:19, 24:14, 25:9, 15:13).

Nemački tim je doživeo i peti poraz.

U poslednjem kolu tim Marine Maljković će za tri nedelje protiv Emlaka na svom terenu igrati za prvo mesto u grupi.

Dalsi Fankam je sa 21 poenom (11 skokova) bila najefikasnija u Crvenoj zvezdi. Alaja Mažik je postigla 18 poena, Dorijan Sujić devet, a Ivon Anderson osam.

Kod domaćina po 13 poena su postigle Elhmejer i Šifer.

