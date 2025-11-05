U poslednjem kolu tim Marine Maljković će za tri nedelje protiv Emlaka na svom terenu igrati za prvo mesto u grupi
CRVENA ZVEZDA KAO KAZNENA EKSPEDICIJA: Crveno-bele košarkašice upisale i petu pobedu u Evrokupu
Košarkašice Crvene zvezde zadržale su maksimalan učinak u Grupi E Evrokupa i posle petog kola.
Košarkašice Crvene zvezde
Crveno-bele su u gostima savladale nemački Sarluj 79:55 (15:19, 24:14, 25:9, 15:13).
Nemački tim je doživeo i peti poraz.
U poslednjem kolu tim Marine Maljković će za tri nedelje protiv Emlaka na svom terenu igrati za prvo mesto u grupi.
Dalsi Fankam je sa 21 poenom (11 skokova) bila najefikasnija u Crvenoj zvezdi. Alaja Mažik je postigla 18 poena, Dorijan Sujić devet, a Ivon Anderson osam.
Kod domaćina po 13 poena su postigle Elhmejer i Šifer.
