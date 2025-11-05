STUDENT IZGUBIO OD LUBLINA: Košarkašice iz Niša doživele četvrti poraz u Evrokupu
Košarkašice Studenta doživele su četvrti poraz u Evrokupu.
U utakmici 5. kola Grupe B Nišlijke su na svom parketu izgubile od poljskog Lublina rezultatom 73:86 (15:21, 23:26, 17:19, 18:20).
Poljakinje su stigle do četvrtog trijumfa.
U timu trenera Aleksandra Jovanovića najefikasnije su bile Kjara Smit sa 14 poena, Nevena Vučković sa 13 poena i Nadežda Nedeljkov sa 11 poena.
Kod gošći Destini Slokum je postigla 21 poen, Markejša Getling 19, a Laura Gil i Klaudija Vnorovska po 15 poena.
Dragana Stanković je za 20 minuta upisala sedam poena, 10 skokova, četiri asisetncije, jednu osvojenu loptu i jednu blokadu.
U poslednjem kolu za tri nedelje Student će ugostiti belgijski Namur u borbi za treće mesto u grupi. Pobeda bi ostavila nade niškom timu da se kao jedna od trećeplasiranih ekipa nađe u narednoj fazi takmičenja.