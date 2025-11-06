Slušaj vest

Najbolji srpski košarkaš Nikola Jokić blista na startu nove NBA sezone.

Denver je prethodne noći na svom terenu savladao Majami Hit rezultatom 127:114, a maestralni Srbin meč je završio sa fantastičnim učinkom - 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija.

Fotografije sa utakmice Denver - Majami, Nikola Jokić

Bio je to njegov peti tripl-dabl u sedam odigranih utakmica u novoj NBA sezoni.

Već sredinom treće deonice bio je dvocifren u tri kolone! Ovo mu je bio ukupno 71. tripl-dabl koji je ostvario pre kraja treće četvrtine.

Posebno zanimljiv je podatak da Nikola već ima pet tripl-dablova od početka sezone, koliko i svi ostali igrači u čitavoj NBA ligi zajedno.

To nije sve... Jokić ima ukupno osam utakmica sa 30/15/15 učinkom, dok svi ostali igrači u poslednjih 45 godina zajedno imaju sedam takvih mečeva. Jedino je legendarni Oskar Robertson imao više takvih utakmica od Srbina, ukupno 11.

Ipak, Nikola je sinoć uspeo da nadmaši i jedan njegov rekord. Srbin trenutno ima 169 tripl-dablova u regularnom delu sezone, međutim, ako uzmemo u obzir i mečeve plej-ofa njegov tripl-dabl protiv Majamija bio je ukupno 190. Tako je nadmašio na drugom mestu večne liste upravo Oskara Robertsona koji je ukupno zabeležio 189 tripl-dablova.

Ispred Jokića je sada još samo Rasel Vestbruk sa 215 tripl-dablova.

Kada je reč o regularnom delu sezone, Nikola je i dalje treći na večnoj listi, ali je na dobrom putu da postane apsolutni rekorder. Ispred njega su Oskar Robertson sa 181 i bivši saigrač Vestbruk, koji je prvi na listi sa 203 tripl-dabla.

