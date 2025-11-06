Slušaj vest

Somborac je bio nezaustavljiv - imao je 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte.

Nakon meča trener Dejvid Adelman sipao je hvalospeve na račun srpskog centra.

"Nikola je ponovo bio zaista poseban. On ima osećaj za prostor kakav nikada ranije nisam video. Protiv različitih odbrana, udvajanja, zona – njemu je svejedno. Njegov komfor i pregled igre su bez premca. I, znate, uvek to kažem – nemojte da vam dosadi. Uživajte dok je tu, jer ovo je nešto što verovatno više nećemo videti", rekao je trener Denvera.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa utakmice Denver - Majami, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Osvrnuo se Adelman i na zanimljivu izjavu mladog asa Majamija Nikole Jovića, koji je pred utakmicu otkrio da mu je Jokić rekao kako bi voleo da je u Denveru a ne Majamiju.

"Ne želim da budem kažnjen, ali taj dečko je zaista talentovan. Majami ima sjajnog igrača koji se razvija, postao je fizički jači, može da šutira, vodi loptu. To je prototip savremenog NBA igrača. Siguran sam da bi mu bilo zabavno da igra sa nama, ali on je trenutno na dobrom mestu u Majamiju", rekao je uz osmeh američki stručnjak.

Kurir sport