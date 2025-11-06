Slušaj vest

Još jednu partiju za košarkaške udžbenike prikazao je Nikola Jokić prethodne noći u čuvenoj "Bol Areni".

Nagetsi su salvaladali Majami rezultatom 122:112, a Jokić je meč završio sa impresivnim tripl-dabl učinkom - zabeležio je 33 poena, 15 skokova i 16 asistencija.

1/6 Vidi galeriju Fotografije sa utakmice Denver - Majami, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Radio je bukvalno šta je hteo na terenu! Dominirao u reketu, pogađao iz svih mogućih pozicija, zakucavao i sjajno razigravao svoje saigrače.

U moru atraktivnih poteza izdvojila su se dva spektakularna dodavanja, koja je magični Srbin izveo na ovom meču. Zanimljivo oba su išla u ruke Kristijana Brauna.

Najpre je iz punog trka na čudesan način iza leža dodao loptu Braunu. Bila bi to sigurno asistencija sezone, da mladi as Denvera nije promašio zakucavanje.

Ništa manje atraktivan nije bio ni Jokićev nestvaran pas iza leđa, pored dvojice čuvara. Na izuzetno atraktivan način bacio je loptu Braunu, koji je u nastavku sjajne akcije prosledio loptu Mareju, koji pogađa uz faul.

Uživajte u čudesnim potezima košarkaškog mađioničara Nikole Jokića:

Kurir sport