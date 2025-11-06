Slušaj vest

Srpski okršaj u NBA ligi između Nikole Jokića sa jedne i Nikole Jovića sa druge strane, pripao je iskusnom centru Denvera.

Nagetsi su prethodne noći savladali pred svojim navijačima Majami Hit rezultatom 122:112, a junak trijumfa bio je upravo Nikola Jokić koji je meč završio sa impresivnim učinkom - 33 poena, 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte.

S druge strane, mladi Nikola Jović nije imao svoje veče. Za 20-ak minuta igre upisao je samo pet poena uz tri skoka, tri asistencije i čak četiri izgubljene lopte.

Odmah po završetku susreta kamera je zabeležila jednu zanimljivu scenu. Čim se sirena za kraj utakmice oglasila, Jokić je krenuo ka klupi Majamija kako bi pozdravio svog mladog saigrača iz nacionalnog tima. Nakon kratkog ćaskanja usledio je zagrljaj srpskih reprezentativaca.

Na konferenciji za medije, koja je usledila odmah nakon meča, novinare je zanimalo šta centar Denvera misli o Jovićevom razvoju i da li mu je davao neke savete.

"Ne volim to da radim, pogotovo kada je neko u drugom timu, jer ne znam šta mu treneri govore i ne želim da budem "crv" koji se meša" rekao je Nikola.

"Mislim da on treba da sluša trenere. Sećam se kako je bilo kad sam ja počeo da igram, radio sam samo ono što su mi rekli. To će ti dati minute i priliku da igraš. A onda, kad izgradiš poverenje, možeš da uradiš i nešto samoinicijativno i videćeš da li to funkcioniše ili ne", dodao je Jokić.

U reprezentaciji se sam uverio da mladi as Majamija ima ogroman potencijal i veruje da će imati sjajnu NBA karijeru.

"Mislim da će imati sajajnu budućnost ovde, može da igra na više pozicija, dobar je defanzivno. Uverio sam se dok smo igrali u reprezentaciji. Dobar je i ofanzivno, može da šutira, dribla, dobar je u "post-apu". To je moje mišljenje, jer smo ga mi u reprezentaciji koristili kao "post-ap" igrača, to je dobro funkcionisalo, ne samo zbog njegove visine", rekao je Jokić.

