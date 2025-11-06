Slušaj vest

Taman kad pomislimo da nema dalje, da smo sve već videli, maestralni Nikola Jokić pronađe način da nas ponovo ostavi bez teksta.

Denver je prethodne noći savladao na svom terenu Majami Hit 122:112, a apsolutni heroj trijumfa bio je čudesni Somborac.

Upisao je novi tripl-dabl, peti od starta nove NBA sezone. Za 36 i po minuta igre Jokić je zabeležio 33 poena (12/18 šut iz igre, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja), 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte.

Fotografije sa utakmice Denver - Majami, Nikola Jokić Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Bio je nerešiva enigma za odbranu protivnika. Dominirao je u reketu, delio spektakularne asistencije, pogađao iz svih mogućih pozicija i čudesnim potezima dovodio do ludila igrače Majamija.

Zavalite se i uživajte u magiji srpskog Džokera:

Kurir sport

