Posle izuzetno neizvesne završnice Los Anđeles Lejkersi savladali su San Antonio Sparse rezultatom 118:116.

Iako je imao očajnih 9/27 iz igre, titula igrača utakmice na kraju je ipak pripala Luki Dončiću, koji je u finišu utakmice postigao trojku koja je Lejkersima trasirala put do pobede.

Na kraju je meč završio sa 35 poena, devet skokova, 13 asistencija, pet ukradenih lopti i dve blokade.

Katastrofalno suđenje

Arbitri su se maksimalno potrudili da budu glavni akteri ovog meča. Svirali su sve i svašta, pa je na momente delovalo da se meč nikada neće završiti. U finišu utakmice isključen je Viktor Vembanjama, kome su na ovom meču dosudili čak tri faula u napadu, a malo je nedostajalo da i Luka Dočić ranije ode u svlačionicu, pošto je u završnici imao pet ličnih grešaka.



Verovali ili ne, ekipe su ukupno izvele čak 84 slobodna bacanja na ovom meču.

Glupost Smarta

Lejkersi su neverovatnom serijom 21:10 na kraju stigli do zaslužene pobede, a malo je nedostajalo da zbog gluposti Markusa Smarta pognutih glava napuste teren.

Posle koša Kelija Olinika za 118:116 Lejkersi su na 1.2 sekunde pre kraja imali posed. Međutim, Smart je ugledao saigrača na drugom delu terena, pa je pokušao da brzo izvede loptu i tom prilikom napravio veliku grešku. Nagazio je aut liniju, pa su Sparsi neočekivano dobili priliku da izbore pobedu ili eventualni produžetak. Hvatao se Luka za glavu, nije mogao da veruje šta je njegov saigrač uradio.

Ipak, na sreću Lejkersa, Sparsi nisu iskoristili priliku koja im se ukazala. Iznudili su bacanja, ali Džastin Čampanji je promašio prvo. Morao je namerno da promaši i drugo, a Džonson nije uspeo da pogodi iz odbojke na 0.2 sekunde pre kraja, pa je usledilo slavlje Lejkersa.

Pogledajte neverovatnu grešku Markusa Smarta:

