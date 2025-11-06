Slušaj vest

Vašington je na gostujućem terenu izgubio od Bostona 107:136 i tako pretrpeo svoj šesti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 31 poenom, uz osam skokova. Džastin Šampeni je dodao 12 poena, Marvin Begli je upisao 11 poena, dok je Malaki Brenhem postigao 10 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za šest minuta igre zabeležio pet poena (2/3 šut iz igre), skok i asistenciju.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 35 poena. Džoš Mino je dodao 21 poen, Anfirni Sajmons i Pejton Pričard su postigli po 18 poena, dok je Nemijas Keta upisao 15 poena i 12 skokova. Derik Vajt je utakmicu završio sa 12 poena i osam asistencija.

Vašington zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i sedam poraza, dok se Boston nalazi na 10. poziciji sa skorom 4/5.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport/Beta

Ne propustiteKošarkaSKANDAL NA UTAKMICI! Amerikanac divljački bacio Tristana na pod - Srbin eksplodirao od besa! Saigrači sprečili tuču!
Tristan Vukčević
KošarkaSUDIJSKA LAKRDIJA, ISKLJUČENJE VEMBANJAME I DONČIĆEV ŠOU! Luka se uhvatio za glavu kada je video kakvu glupost je čovek napravio na 1.2 sekunde do kraja!
Luka Dončić
KošarkaJOŠ JEDAN ČAS KOŠARKE PROFESORA NIKOLE JOKIĆA! Opet je izvodio neviđena čuda na terenu, Jović i ekipa nisu znali šta ih je snašlo! Uživajte u magiji Džokera!
Nikola Jokić
EvroligaDŽABARI PARKER ODLAZI IZ PARTIZANA? Pred okršaj sa Olimpijakosom Grci lansirali šokantnu vest: Tvrde da crno-beli raskidaju ugovor sa najvećim pojačanjem!
Džabari Parker

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA