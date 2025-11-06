Slušaj vest

Vašington je na gostujućem terenu izgubio od Bostona 107:136 i tako pretrpeo svoj šesti uzastopni poraz.

Najefikasniji u ekipi Vašingtona bio je Aleks Sar sa 31 poenom, uz osam skokova. Džastin Šampeni je dodao 12 poena, Marvin Begli je upisao 11 poena, dok je Malaki Brenhem postigao 10 poena.

Srpski krilni centar u ekipi Vizardsa Tristan Vukčević je za šest minuta igre zabeležio pet poena (2/3 šut iz igre), skok i asistenciju.

U ekipi Bostona najefikasniji je bio Džejlen Braun sa 35 poena. Džoš Mino je dodao 21 poen, Anfirni Sajmons i Pejton Pričard su postigli po 18 poena, dok je Nemijas Keta upisao 15 poena i 12 skokova. Derik Vajt je utakmicu završio sa 12 poena i osam asistencija.

Vašington zauzima poslednje, 15. mesto na tabeli Istočne konferencije sa jednom pobedom i sedam poraza, dok se Boston nalazi na 10. poziciji sa skorom 4/5.

Pogledajte najzanimljivije momente sa meča:

Kurir sport/Beta