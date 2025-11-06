Slušaj vest

Francuski fenomen Viktor Vembanjama nastavlja da potvrđuje zašto se o njemu govori kao o igraču kakvog NBA liga do sada nije videla.

Na gostovanju Los Anđeles Lejkersima, mladi as je ponovo priredio pravu košarkašku predstavu, uprkos tome što je već u prvom poluvremenu upao u probleme sa ličnim greškama.

Ni to ga, međutim, nije omelo da prikaže magiju na parketu.

Viktor Vembanjama Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia

Najsjajniji trenutak zabeležio je u drugoj četvrtini: primio je loptu u uglu, lažnim driblingom izbacio iz ravnoteže Rujija Hačimuru, a zatim u samo nekoliko koraka odleteo ka obruču i zakucao preko Bronija Džejmsa.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Luka Dončić
Screenshot 2025-05-08 111208.jpg
Nikola Jokić
Nikola Jokić

Bogdan Bogdanović pokazao zube Lebronu Džejmsu Izvor: RTS