LEBRONOVOG SINA OVAKO NIKO NIKADA NIJE PONIZIO! Monstruozno zakucavanje Vembanjame preko Džejmsa! O ovom "posteru" priča cela NBA liga, pogledajte brutalnost!
Francuski fenomen Viktor Vembanjama nastavlja da potvrđuje zašto se o njemu govori kao o igraču kakvog NBA liga do sada nije videla.
Na gostovanju Los Anđeles Lejkersima, mladi as je ponovo priredio pravu košarkašku predstavu, uprkos tome što je već u prvom poluvremenu upao u probleme sa ličnim greškama.
Ni to ga, međutim, nije omelo da prikaže magiju na parketu.
Viktor Vembanjama Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia, Ronald Cortes / Getty images / Profimedia
Najsjajniji trenutak zabeležio je u drugoj četvrtini: primio je loptu u uglu, lažnim driblingom izbacio iz ravnoteže Rujija Hačimuru, a zatim u samo nekoliko koraka odleteo ka obruču i zakucao preko Bronija Džejmsa.
Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:
