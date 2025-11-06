Slušaj vest

Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su prethodne noći oslabljene Golden Stejt Voriorse rezultatom 121:116, a junak utakmice bio je NBA veteran Rasel Vestbruk.

Nakon blede sezone u Nagetsima imao je odbio je igračku opciju i postao slobodan agent. Imao je zagarantovanih 3.4 miliona dolara za još jednu sezonu u Nagetsima, ali nije želeo da ostane u klubu, jer ga, po njegovim rečima, u Koloradu nisu hteli. Uzeo ga je Sakramento i nije pogrešio. Na startu nove sezone bivši MVP NBA lige igra zaista fantastično.

Na meču protiv Golden Stejta zabeležio je svoj 202. tripl-dabl u karijeri. Meč je završio sa 23 poena (6/9 za dva, 3/4 za tri, 2/2 slobodna bacanja), 16 skokova i 10 asistencija.

Iza Vestbruka su i dalje Oskar Robertson sa 181 i Nikola Jokić koji je trenutno na trećem mestu sa 169. tripl-dablova u regularnom delu NBA sezone.

Pored Vestbruka odlični su bili i Derozen sa 25 poena, Monk sa 21 iskusni Denis Šruder sa 18 poena.

U ekipi Voriorsa, koja nije mogla da računa na Karija, Batlera i Grina, istakao se Ričard sa 30 poena.

Kurir sport

Ne propustiteKošarkaNIKOLA JOKIĆ SRUŠIO SAKRAMENTO, PA IZAŠAO PRED NOVINARE! Govorio je o Vestbruku, Joviću, ali i greškama koje Denver ne bi smeo da pravi! (VIDEO)
Nikola Jokić na konferenciji za medije.jpg
KošarkaZAGRLIO JE JOKIĆA, A ONDA STAO PRED KAMERE I OSUO ŽESTOKU PALJBU! Legenda NBA lige udarila po Nagetsima i iznela niz šokantnih detalja: "Oni su me naterali..."
Nikola Jokić i Rasel Vestbruk 6.jpg
EvroligaZVEZDA EVROLIGE UPUTILA IZVINJENJE RASELU VESTBRUKU: "Promenio sam mišljenje..."
profimedia-1047905863.jpg
KošarkaRASEL VESTBRUK POTPISUJE ZA SAKRAMENTO: Američki plejmejker konačno ima klub

NBA liga pokrala Nikolu Jokića Izvor: NBA