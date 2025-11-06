Slušaj vest

Košarkaši Sakramento Kingsa savladali su prethodne noći oslabljene Golden Stejt Voriorse rezultatom 121:116, a junak utakmice bio je NBA veteran Rasel Vestbruk.

Nakon blede sezone u Nagetsima imao je odbio je igračku opciju i postao slobodan agent. Imao je zagarantovanih 3.4 miliona dolara za još jednu sezonu u Nagetsima, ali nije želeo da ostane u klubu, jer ga, po njegovim rečima, u Koloradu nisu hteli. Uzeo ga je Sakramento i nije pogrešio. Na startu nove sezone bivši MVP NBA lige igra zaista fantastično.

Na meču protiv Golden Stejta zabeležio je svoj 202. tripl-dabl u karijeri. Meč je završio sa 23 poena (6/9 za dva, 3/4 za tri, 2/2 slobodna bacanja), 16 skokova i 10 asistencija.

Iza Vestbruka su i dalje Oskar Robertson sa 181 i Nikola Jokić koji je trenutno na trećem mestu sa 169. tripl-dablova u regularnom delu NBA sezone.

Pored Vestbruka odlični su bili i Derozen sa 25 poena, Monk sa 21 iskusni Denis Šruder sa 18 poena.

U ekipi Voriorsa, koja nije mogla da računa na Karija, Batlera i Grina, istakao se Ričard sa 30 poena.

Kurir sport