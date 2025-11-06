Slušaj vest

Portland je na svom terenu pobedio Oklahomu 121:119 i tako aktuelnom NBA šampionu naneo prvi poraz ove sezone.

Junak trijuma bio je Deni Avdija, sin legendarnog košarkaša Crvene zvezde Zufera Avdije i nesuđeni reprezentativac naše zemlje.

Malo je nedostajalo da meč završi sa tripl-dabl učinkom. Zabeležio je 26 poena, uz 10 skokova i devet asistencija.

Džru Holidej je dodao 22 poena, Džerami Grent je upisao 20 poena, dok je Šejdon Šarp postigao 18 poena.

U ekipi Oklahome najefikasniji je bio Šej Gildžes-Aleksander sa 35 poena, uz devet skokova. Eron Vigins je dodao 27 poena, Adžaj Mičel je upisao 21 poen, dok je Ajzea Džo postigao 14 poena. Ajzea Hartenštajn je utakmicu završio sa 10 poena i 11 skokova.

Portland je šesti na tabeli Zapadne konferencije sa pet pobeda i tri poraza, dok je Oklahoma prva sa skorom 8/1.

