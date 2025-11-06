Slušaj vest

Pojavila se jutros pravo niotkuda vest koja je napravila uzbunu među navijačima Partizana, ta da Džabari Parker odlazi iz Partizana.

Ovu vest je plasirao novinar grčkog portala SDNA Vasilis Papateodoru, ali istine u celoj toj priči nema.

Činjenica je da Amerikanac, koji je trebalo da bude najveće pojačanje crno-belih igra očajno i ni izbliza nije na nivou igrača koji u Evroligi pravi razliku. Međutim, kako Kurir saznaje, Željko Obradović i Zoran Savić trenutno ne razmišljaju da povuku tako radikalan potez, pa će Parker nastaviti svoju misiju u Partizanu.

Džabari Parker

Svoj komentar, kratak ali jasan, na tu temu dao je i trener crno-belih Željko Obradović.

"Super, javite se grčkim novinarima i porazgovarajte s njima. Šta bih drugo mogao da kažem? To su stvari na koje ne može da se utiče", rekao je Željko pred odlazak u Grčku na gostovanje Olimpijakosu.

