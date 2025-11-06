Slušaj vest

Nekadašnji šampion sa Boston Seltiksima uhapšen je nakon što je policija u njegovom vozilu pronašla narkotike. Incident se dogodio na autoputu u blizini mesta Pejnvej, kada je saobraćajna policija zaustavila vozilo u kojem je Alen bio suvozač.

Tokom rutinske kontrole, policajci su osetili jak miris marihuane, pa su pretražili automobil i tom prilikom pronašli paket marihuane, kao i cigaretu sa skrivenim kokainom.

Alen i vozač, Vilijam Haton, odmah su privedeni, a Haton će, pored optužbi za posedovanje droge, odgovarati i za nekoliko saobraćajnih prekršaja.

Toni Alen je tokom 15 sezona u NBA ligi stekao reputaciju jednog od najboljih defanzivaca svog vremena, čak šest puta biran je u najbolju odbrambenu petorku lige. Šampionski prsten osvojio je 2008. godine sa Seltiksima, a navijači ga najviše pamte po godinama provedenim u dresu Memfis Grizlisa, dok je karijeru završio u Nju Orleans Pelikansima.