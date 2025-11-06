Slušaj vest

Košarkaši Denver Nagetsa savladali su pred svojim navijačima Majami Hit 122:112, uz još jednu spektakularnu partiju Nikole Jokića koji dominira od starta sezone.

Čudesni Somborac upisao je novi tripl-dabl, peti od početka sezone i ukupno 169. u NBA karijeri, kada je reč o utakmicama u regularnom delu sezone.

Za 36 i po minuta igre Jokić je zabeležio 33 poena (12/18 šut iz igre, 2/5 za tri, 7/8 slobodna bacanja), 15 skokova, 16 asistencija i tri ukradene lopte.

Nakon meča, Jokić je na konferenciji za medije pričao o brojnim temama, a pojavio se u majici sa natpisom "brate" u znak preminulom Dejanu Milojeviću.

- Da, videli smo se prošli put u San Francisku. Izgubili smo tada, iako smo kontrolisali taj meč. Nadamo se da ćemo sada imati bolju završnicu. Što se tiče majice, nosim je često, isprana je već, to nije ništa novo - rekao je Jokić između ostalog na konferenciji.