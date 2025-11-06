Slušaj vest

Iz SAD je stigla šokantna vest da je kuća legendarnog trenera Majami Hita, Erika Spolstre, izgorela u velikom požaru koji je izbio u ranim jutarnjim satima.

Na sreću, niko nije povređen, a Spolstra se u trenutku incidenta nije nalazio kod kuće.

Prema informacijama vatrogasne službe okruga Majami-Dejd, poziv o požaru stigao je oko 4.36 ujutru po lokalnom vremenu. Samo nekoliko sati ranije, Spolstra je sa ekipom Hita gostovao u Denveru, a čarter let iz Kolorada sleteo je u Majami nešto posle pet sati ujutru.

Trener dvostrukog NBA šampiona stigao je na imanje ubrzo po povratku, dok su vatrogasne ekipe već bile na terenu i pokušavale da stave vatru pod kontrolu. U gašenju je učestvovalo više od 20 jedinica, uz podršku iz vazduha, a požar je nakon tri sata napora lokalizovan.