Košarkaš Jute Voker Kesler propustiće ostatak sezone zbog povrede levog ramena koja zahteva operaciju, saopštio je klub.
NOVI UDARAC ZA JUTU: Kesler zbog povrede propušta ostatak sezone
Kesler će u četvrtak u Los Anđelesu biti podvrgnut zahvatu kojim će mu biti sanirano oštećenje mišića ramena.
Pre povrede, Kesler je odigrao pet utakmica ove sezone, sa prosekom od 14,4 poena uz 70,3 odsto šuta iz igre, 10,8 skokova i 1,8 blokada po meču.
Sezonu je otvorio sa 22 poena (7/7 iz igre), devet skokova i četiri blokade u pobedi nad Los Anđeles Klipersima, a samo dve utakmice kasnije ubacio je 25 poena uz 11 skokova protiv Finiksa.
(Beta)
