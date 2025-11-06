Slušaj vest

Kesler će u četvrtak u Los Anđelesu biti podvrgnut zahvatu kojim će mu biti sanirano oštećenje mišića ramena.

Pre povrede, Kesler je odigrao pet utakmica ove sezone, sa prosekom od 14,4 poena uz 70,3 odsto šuta iz igre, 10,8 skokova i 1,8 blokada po meču.

Sezonu je otvorio sa 22 poena (7/7 iz igre), devet skokova i četiri blokade u pobedi nad Los Anđeles Klipersima, a samo dve utakmice kasnije ubacio je 25 poena uz 11 skokova protiv Finiksa.

