JOVIĆ BLISTAO POSLE MEČA KARIJERE! Stao pred kamere, pa otvorio dušu! (VIDEO)
Nikola Jović odigrao je meč karijere i u pobedi Majami Hita protiv Portland Trejlblejzersa (136:131) upisao je 29 poena, devet skokova i sedam asistencija, a nestvaran je detalj da je utakmicu počeo sa klupe.
Da nije bilo Jovića, Majami teško da bi slavio, a po završetku utakmice srpski as nije mogao da sakrije zadovoljstvo.
- Sve je došlo od mog tima i trenerskog tima, ali i navijača, bili su ludi večeras. Želim da se zahvalim svima za ovo neverovatno iskustvo koje smo večeras imali. Iz toga sam samo pratio svoj ritam, ostalo je na mojim saigračima.
Otkrio je i šta je bio ključ da njegov tim slavi na ovom meču.
- Mislim da smo ostali zajedno, to je najvažnije. Možda nismo imali sve dostupne, ali znali smo da moramo da pobedimo. Trener Kris Kvin nam je rekao da ne budemo medikoritet i da pobedimo u ovom meču i da moramo da počnemo da dobijamo ovakve utakmice.
Govorio je i o treneru Eriku Spolstri, odnosno njegovim savetima koje daje timu.
- Samo energija, mislim da imamo dobru rotaciju, mnogo dobrih igrača. Trener Spolstra nas gura da teramo dalje, da budemo agresivni - zaključio je Jović.
I Erik Spolstra je na konferenciji posle meča pričao o Nikoli Joviću i bio je veoma zadovoljan.
- Sviđa mi se njegova energija i namera. Biop je odlučan i agresivan na obe strane... Nije važno koliko poena postingeš, važno je da nametneš volju u utakmici. Osećala se njegova volja tokom meča - rekao je Erik Spolstra.
