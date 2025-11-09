Slušaj vest

Da nije bilo Jovića, Majami teško da bi slavio, a po završetku utakmice srpski as nije mogao da sakrije zadovoljstvo.

- Sve je došlo od mog tima i trenerskog tima, ali i navijača, bili su ludi večeras. Želim da se zahvalim svima za ovo neverovatno iskustvo koje smo večeras imali. Iz toga sam samo pratio svoj ritam, ostalo je na mojim saigračima.

1/6 Vidi galeriju Nikola Jović na meču Majami - Portland Foto: Jared Lennon / Getty images / Profimedia, Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Otkrio je i šta je bio ključ da njegov tim slavi na ovom meču.

- Mislim da smo ostali zajedno, to je najvažnije. Možda nismo imali sve dostupne, ali znali smo da moramo da pobedimo. Trener Kris Kvin nam je rekao da ne budemo medikoritet i da pobedimo u ovom meču i da moramo da počnemo da dobijamo ovakve utakmice.

Govorio je i o treneru Eriku Spolstri, odnosno njegovim savetima koje daje timu.

- Samo energija, mislim da imamo dobru rotaciju, mnogo dobrih igrača. Trener Spolstra nas gura da teramo dalje, da budemo agresivni - zaključio je Jović.

I Erik Spolstra je na konferenciji posle meča pričao o Nikoli Joviću i bio je veoma zadovoljan.

- Sviđa mi se njegova energija i namera. Biop je odlučan i agresivan na obe strane... Nije važno koliko poena postingeš, važno je da nametneš volju u utakmici. Osećala se njegova volja tokom meča - rekao je Erik Spolstra.

