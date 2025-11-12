Slušaj vest

Košarkašica Srbije Jovana Nogić izjavila je da je njen tim spreman za duel protiv Islanda u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2027.

Košarkašice Srbije gostovaće u sredu od 20.30 časova selekciji Islanda u Hafnarfjorduru, predgrađu Rejkjavika u utakmici grupe G kvalifikacija za EP, koje će biti održano 2027. godine.

Selektor Srbije Miloš Pavlović odlučio je da na Island otputuju Dragana Stanković, Jovana Nogić, Maša Janković, Ivana Raca, Nevena Rosić, Jovana Boričić, Jovana Jevtović, Aleksandra Stanaćev, Jovana Popović, Marta Jovanović, Nadežda Nedeljkov, Marta Mitrović, Ivana Katanić, Aleksandra Katanić i Teodora Turudić.

"Energija je na visokom nivou i devojke su uzbuđene, znamo se još od mlađih kategorija, imale su uspeha sa selektorom još tada. Košarkaški ćemo se uklopiti za ovo malo vremena i pokušavamo da budemo maksimalno fokusirane, pa mi se čini da će sve biti super. Slušamo stručni štab i navikavamo se na nove filozofije, odbacujemo stare navike. Slušamo šta se traži od nas i biće dobro. Nismo zadovoljne učinkom na EP u Bolonji i nećemo da se to ponovi, već želimo da odemo na EP i SP. To je saradnja, moramo da pomognemo novom stručnom štabu i oni nama", izjavila je Nogić, preneo je zvanični sajt KSS.

U nacionalni tim vratila se i iskusna Dragana Stanković.

"Drago mi je da sam ovde, imamo malo vremena, ali uz dobru organizaciju možemo da ostvarimo sve što je zacrtano. Imamo novi sistem, ali verujem da smo ovde svi u neku ruku profesionalci. Gledamo da što pre pohvatamo sve što novi selektor kaže, nije previše zahtevan na početku, pošto nema prostora... Ne idemo toliko široko, fokusiramo se na par vežbi u odbrani i napadu, da bismo što pre ušli u njegov sistem", navela je Stanković.

Ona je potom analizirala selekciju Islanda.

"Ne znamo toliko o Islandu, ali verujem da će da se bore, naročito na domaćem terenu. Imaju tri igrača koji se ističu, nemaju klasičnu peticu, napadaju spolja. Najvažnija je borbenost, ne smemo da uđemo u njihov ritam brze igre", objasnila je Stanković.

Košarkašice Srbije će u subotu 15. novembra od 18 sati dočekati reprezentaciju Portugalije u "Hali sportova Ranko Žeravica".

