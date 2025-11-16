Slušaj vest

Denver je prethodne noći na gostovanju savladao Minesotu rezultatom 123:112 i tako stigao do sedmog uzastopnog trijumfa.

Još jedan sjajan meč odigrao je Nikola Jokić, koji je sa 27 poena, 12 skokova i 10 asistencija vodio svoj tim do pobede.

Nakon meča trener Dejvid Adelman dobio je izuzetno zanimljivo pitanje, koje je podsetilo na vic, a ticalo se karaktera lidera njegovog tima - Srbina Nikolu Jokića, Kanađanina Džamala Mareja i Amerikanca Erona Gordona.

"Imate momka iz Srbije, momka iz Kanade i momka sa Zapadne obale. Oni su potpuno drugačiji, ali su svi zaista sjajni ljudi i veoma prijemčivi u svlačionici", počeo je Adelman.

"Ne viču u svlačionici i ne ističu da su sjajni lideri, a zapravo to jesu. Momci vole da igraju s njima jer su pristupačni, ali su takođe kul i van terena. Zato kod nas u svlačionici sve funkcioniše sjajno", dodao je Adelman.

