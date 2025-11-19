Slušaj vest

Predsednik Košarkaškog saveza Italije Đani Petrući otkrio je da je Mančester junajted dao pristanak da formira košarkašku sekciju koja će se takmičiti u projektu NBA Evropa.

Prvi čovek italijanske košarke pričao je o ovoj temi za Korijere delo Sport.

"Nova liga će biti dobra za sistem donoseći resurse i zabavu. Dogovor takođe uključuje da registrovani klubovi moraju da igraju domaće lige", kazao je.

Na pitanje o Evroligi, Petrući je odgovorio:

"To je privatna organizacija i da budemo iskreni, ne daju nam igrače tokom FIBA prozora".

Zatim je potvrdio da je Mančester junajted potvrdio učešće.

"To je tržište od 50.000.000.000. Evropska košarka ima komercijalnu vrednost od samo 200.000.000 dolara. NBA liga precizno daje priliku da se uveća kompetitivnost i proširi tržište. Ako je Mančester junajted kao najpopularniji fudbalskiu klub na svetu već rekao 'da', mora da postoji razlog za tako nešto", naveo je.

