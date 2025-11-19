Slušaj vest

Selektor muške košarkaške reprezentacije Španije Ćus Mateo saopštio je spisak igrača za mečeve protiv Danske i Gruzije u kvalifikacijama za plasman na Svetsko prvenstvo, koje će biti održano 2027. godine u Kataru.

Na spisku se nalaze: Alberto Diaz (Unikaha), Alvaro Kardenjas (Peristeri), Luis Kosta (Granada), Haime Fernandez (Tenerife), Fransis Alonso (Breogan), Pep Buskets (Đirona), Santi Justa (Saragoza), Aleks Rejes (Manresa), Oriol Pauli (Ljeida), Dani Dijez (Burgos), Miguel Salvo (Gran Kanarija), Izan Almansa (Real), Grejt Osobor (Jena) i Fran Guera (Tenerife).

Novi selektor reperezentacije Španije Foto: EPA-EFE/Kiko Huesca, Starsport©

Španija se nalazi u grupi A kvalifikacija za SP 2027. sa selekcija Danske, Gruzije i Ukrajine.

Košarkaši Španije će 27. novembra u Farumu igrati protiv Danske, a tri dana kasnije dočekaće Gruziju.

