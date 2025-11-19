Slušaj vest

Slovenački as Luka Dončić ušao je u trku za MVP trofej NBA lige.

Igraju Nikola Jokić, Šej Gildžes-Aleksander i Janis Adetokumbo sjajno od starta sezone, ali je Luka Dončić dokazao da ni sa njim nema šale.

U pobedi Los Anđeles Lejkersa protiv Juta Džeza (140:126), Dončić je imao učinak od 37 poena, deset asistencija i pet skokova, te je bio najzaslužniji za trijumf svog tima.

Pored njega istakao se Ostin Rivs koji je ubacio 26 poena, dok je kod Jute vredan pomena bio tandem Kejonte Džordž - Lauri Markanen. Džordž je ubacio 34, a Markanen 31 poen.

Zanimljivo je to da se na ovom meču na teren vratio Lebron Džejms koji je susret završio sa 11 poena, tri skoka i čak 12 asistencija.

Dončićeve brojke

Ove sezone Luka Dončić je inače na proseku od 34,4 poena po meču, uz po 8,9 asistencija i skokova.

Takođe, protiv Jute je došao do svoje 51. partije u NBA ligi sa minimum 35 poena, 10 asistencija i pet skokova. Zaista impresivno! Da li će ovakve partije biti dovoljne za MVP priznanje ostaje da se vidi u nastavku sezone...

