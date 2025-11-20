Košarkaši Njujorka su pobedili Dalas rezultatom 113:111.
VELIKA DRAMA! Njujork rešio utakmicu tek u poslednjim sekundama
Utakmica je rešena tek u dramatičnoj završnici.
Najefikasniji u pobedničkom sastavu je bio Džejlen Branson sa 28 poena, a u poraženom Nađi Maršal i Dianđelo Rasel sa po 23 poena.
Njujork sada ima učinak od devet pobeda i pet poraza, a Dalas je u aktuelnoj NBA sezoni zabeležio četiri pobede i 12 poraza.
