Nekadašnji as Partizana i jedan od najboljih stranaca koji su ikada nosili crno-beli dres, Lester Bo Mekejleb, govorio je o aktuelnim dešavanjima u Evroligi, Partizanu, ali i saradnji srpskim košarkaškim stručnjacima Željkom Obradovićem i Duškom Vujoševićem.

Tokom svoje bogate karijer sjajni plejmejker nastupao je za Mersin, Partizan, Montepaski, Fenerbahče, Bajern, Limož, Gran Kanariju i Saragosu.

U razgovoru za "Basketball Sphere" otkrio je da redovno prati mečeva Partizana, koji zauzima posebno mesto u njegovom srcu.

"Zaista je dobro počelo, ali jedna stvar u vezi sa Obradovićem koju tada nisam razumeo... Sada sam stariji i bolje to razumem. On će vas pritiskati, ali to je da bi iz vas izvukao najbolje. Mislim da neki igrači koji dolaze, NBA igrači ili odakle god da dolaze, ne shvataju trenerski posao ozbiljno. Obradović je ozbiljan trener - on će vas 'gurati', ali je takođe jedan od najboljih u Evropi i sjajna osoba. Pokušava da iz vas izvuče najbolje. Nisam to razumeo tada, ali sada razumem", kaže Mekejleb.

Pojasnio je bivši plejmejker crno-belih u čemu šta je problem u Partizanu.

"Nisam potekao iz NBA lige. Nisam bio zvezda ili nešto slično. Morao sam biti treniran, a to je nešto što neki igrači ne rade. Mislim da je to veliki problem. Kada imate zvezde koje ne slušaju, sve može poći po zlu. To je deo onoga što se dešava u Partizanu, pored povreda", smatra Bo.

O Željku Obradoviću, sa kojim je sarađivao u Fenerbahčeu, ima najlepše moguće mišljenje.

Veoma imam visoko mišljenje o Željku. On je najbolji trener u Evropi. Kako možete da ga ne poštujete? Iako ga svi poznaju kao sjajnog trenera, on je takođe zaista sjajna osoba i ljudsko biće. Kada sam bio mlađi, bilo je mnogo stvari koje nisam razumeo i zaista bih voleo da sam ga više slušao", kaže Mekejleb i dodaje:

"To je jedna od stvari za kojima žalim: nisam dovoljno poslušao njegove savete, jer je radio sa toliko igrača pre mene i toliko toga uradio. Obožavam Obradovića. On je sjajan trener i sjajna osoba, i jednostavno je dobro biti u njegovom društvu. On želi najbolje od vas, a ko ne bi želeo trenera koji vas tera da budete najbolji? Svi žele takvog trenera".

Bivši plejmejker Partizana - Bo Mekejleb

Nije propustio priliku Bo da pomene i svog omiljenog trenera Duška Vujoševića.

"Vujošević je bio moj omiljeni trener u Evropi. Duško je bio trener koji me je zaista razumeo. Nisam bio savršen, ali me je on razumeo. Dozvolio mi je da budem ono što jesam, dozvolio mi je da budem slobodan, i to je funkcionisalo. Uvek mu odajem priznanje za to – Duško Vujošević je razlog zašto me Evropa poznaje. Dao mi je priliku, a kao trener, dozvolio mi je da pokažem ko sam i šta mogu. Nakon što sam ga napustio, tokom godina, drugi treneri su počeli da mi oduzimaju stvari koje su me činile onim što jesam", rekao je Mekejleb i zaključio:

"To je deo razloga zašto sam vremenom na kraju odustao, jer više nisam mogao. Ali Duško ostaje moj omiljeni trener. On je jedan od retkih trenera koji su mi dozvolili da budem ono što jesam, i to se isplatilo – pobeđivali smo puno, stigli do završnog turnira Evrolige i postigli velike stvari".

