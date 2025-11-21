SRBIJA ISPALA IZ TOP 3: FIBA objavila rang listu pred početak kvalifikacija!
Na njoj Srbija zauzima četvrto mesto, dok su ispred nje Grčka, Turska i aktuelni šampion sveta i Evrope reprezentacija Nemačke.
U Top 10 su još Francuska, Litvanija, Finska, Poljska, Slovenija i Gruzija. Španija i Italija su ostali nadomak elitnog društva.
Reprezentacija Srbije počinje kvalifikacije za Svetsko prvenstvo utakmicom sa selekcijom Švajcarske 27. novembra u beogradskoj dvorani Aleksandar Nikolić.
Tri dana kasnije, naš nacionalni tim gostovaće reprezentaciji Bosne i Hercegovine u Sarajevu.
Za predstojeće susrete selektor Dušan Alimpijević odredio je spisak od 24 kandidata za novembarski FIBA kvalifikacioni prozor za Svetsko prvenstvo.
Na spisku se nalaze:
Vasilije Micić (Hapoel), Ognjen Jaramaz (Ilirija), Danilo Anđušić (Aris), Aleksa Radanov (Bajern), Stefan Nikolić (Venecija), Balša Koprivica (Bahčešehir), Alen Smailagić (Virtus), Dušan Ristić (Kavasaki), Dušan Miletić (Kluž), Nikola Tanasković (Budućnost), Nemanja Dangubić (Dubai), Stefan Miljenović (Crvena zvezda), Ognjen Dobrić (Crvena zvezda), Dejan Davidovac (Crvena zvezda), Savo Drezgić (Mega), Asim Đulović (Mega), Bogoljub Marković (Mega), Nikola Rebić (Spartak), Stefan Momirov (Spartak), Vojin Medarević (Spartak), Arijan Lakić (Partizan).