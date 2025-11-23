SRAMOTA! JOKIĆ GA HVALIO PRE NEKI DAN, A ON SAD RAZBESNEO PLANETU OČAJNIČKIM POTEZOM! Svi se pitaju da li je moguće da je ovo uradio... VIDEO
Košarkaši Nju Orleansa nisu uspeli da iznenade favorizovanu Atlantu i na gostovanju su ubedljivo poraženi 115:98.
Ključni trenutak dogodio se u drugoj četvrtini, kada je Atlanta napravila seriju koja je praktično odlučila utakmicu. Do poslednjeg zvuka sirene samo su održavali i doterivali rezultat. Kristaps Porzingis je predvodio domaće sa 29 poena i sedam skokova, dok je kod Pelikansa najefikasniji bio Derik Kvin sa 20 poena.
Isti onaj mladić koji je pre nekoliko dana oduševio partijom protiv Denvera i čak dobio komplimente od Nikole Jokića, ovog puta je u centru pažnje iz potpuno pogrešnih razloga.
U samoj završnici, kada je bilo jasno da je utakmica rešena i kada se rival spremao da samo isdribla poslednje sekunde, Kvin je neočekivano uzeo loptu i završio akciju efektnim zakucavanjem.
Gest koji je mnoge ljubitelje košarke razbesneo, jer se smatra nesportskim.
Pogledajte kako je to izgledalo: