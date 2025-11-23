Slušaj vest

Košarkaši Nju Orleansa nisu uspeli da iznenade favorizovanu Atlantu i na gostovanju su ubedljivo poraženi 115:98.

Ključni trenutak dogodio se u drugoj četvrtini, kada je Atlanta napravila seriju koja je praktično odlučila utakmicu. Do poslednjeg zvuka sirene samo su održavali i doterivali rezultat. Kristaps Porzingis je predvodio domaće sa 29 poena i sedam skokova, dok je kod Pelikansa najefikasniji bio Derik Kvin sa 20 poena.

Detalji sa meča Nju Orleans - Vašington Foto: Imagn Images / ddp USA / Profimedia

Isti onaj mladić koji je pre nekoliko dana oduševio partijom protiv Denvera i čak dobio komplimente od Nikole Jokića, ovog puta je u centru pažnje iz potpuno pogrešnih razloga.

U samoj završnici, kada je bilo jasno da je utakmica rešena i kada se rival spremao da samo isdribla poslednje sekunde, Kvin je neočekivano uzeo loptu i završio akciju efektnim zakucavanjem.

Gest koji je mnoge ljubitelje košarke razbesneo, jer se smatra nesportskim.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Ne propustiteKošarkaJOŠ JEDNA BRUTALNA NOĆ NIKOLE JOKIĆA I NEOČEKIVAN PORAZ DENVERA! Srbin nastavio sa dominacijom, a Nagetsi izgubili u dramatičnoj završnici!
profimedia-1054098048.jpg
KošarkaLEGENDA ODLAZI U PENZIJU! Kris Pol potvrdio!
profimedia0689666401.jpg
KošarkaBOGDAN POVREĐEN, HARDEN BROJAO DO 55: Klipersi razbili Šarlot!
profimedia-0994365533.jpg
KošarkaTUŽNE VESTI IZ AMERIKE: Umro legendarni NBA košarkaš Rodni Rodžers
Rodni Rodžers

Nikola Jokić o Ol-Staru Izvor: YouTube/DNVR Sports